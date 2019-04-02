Рост цен на аренду жилья в Киеве: в каких районах искать бюджетные квартиры

Сегодня "однушки" в столице сдают в среднем за 9600 гривен

Фото: Pixabay

Рост цен на аренду жилья в Киеве: в каких районах искать бюджетные квартиры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41c/ec1/5c641cec139c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41c/ec1/5c641cec139c1.jpg 2019-04-02T15:14:00+03:00 Другие новости Сегодня «однушки» в столице сдают в среднем за 9600 гривен

Пока в столице растут цены на метры в новостройках, дорожает и стоимость жилья, предлагаемого в аренду. Аналитики M2Bomber рассказали "Сегодня", как изменилась стоимость аренды жилья в Киеве.

После осеннего подъема аренды в столице, ее стоимость начала снижаться. "Яма" цен была в конце декабря-начале января – тогда "медиана" по однокомнатным квартирам достигла отметки 9000 гривен. Но "заморозка" ценников длилась недолго – после праздников стоимость аренды стала повышаться опять. В долларах "волна" цен была такая же.

"Сегодня "однушки" сдают в среднем за 9600 гривен. Всего на три с лишним тысячи дороже "двушки" – их предлагают за 12 900 гривен. А если добавить еще три с половиной тысячи – можно снять и трёхкомнатную квартиру: их медианная цена составляет 16 500 гривен", - отмечают специалисты.

Бюджетные варианты лучше искать в Деснянском и Святошинском районах. Там можно снять однокомнатное жильё за 7-7,5 тысяч гривен. А вот популярные Дарница и Соломенка уже заставят арендаторов раскошелится на 10 тысяч гривен.

Годовая статистика по аренде впечатляет: цена поднялась почти на 40% в течение прошлого года (в гривнах). В долларах этот показатель составляет около 35%.

Напомним, что украинские застройщики предлагают все меньше смарт-квартир, бум строительства которых пришелся 2016-2017 годы. Теперь, по мере стабилизации экономической ситуации, интерес к такому формату поутих как со стороны застройщиков, так и покупателей.

Ранее "Сегодня" подсчитали, сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на жилье.

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