Роют тоннели: на БСА в Киеве запустили проходческий щит метрополитена (фото)

Фото: Дарницкая РГА

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На Бортнической станции аэрации (БСА) продолжаются масштабные работы по реконструкции насосной станции первого подъема. Работы стартовали в конце 2018 года. При выполнении строительных работ используется проходческий щит "Киевметростроя", задействовано большое количество специализированной техники.

Реконструкция насосной станции первого подъема – это самостоятельный проект, который был разработан несколько лет назад, после того как в 2012 году произошла авария рядом с насосной станцией, которая перекачивает стоки со всего левого берега столицы. Тогда там образовался провал в грунте 10 на 10 метров и глубиной 8 метров. После ЧП было принято решение о реконструкции самой насосной станции. Несмотря на актуальность этой проблемы, к активной фазе реализации проекта получилось приступить только в 2019 году.

Это практически новое строительство новой насосной станции. Проект согласован с японским проектом по реконструкции всей Бортнической станции аэрации.

Напомним, что Бортническая станция аэрации строилась в три очереди: первая в 1965 году, вторая в 1975 и третья в 1985 году.

По проекту японцев, первая и самая старая очередь БСА полностью выведена из эксплуатации и будет строиться заново. Чтобы подавать стоки на новую первую очередь нужна современная мощная насосная станция, которая сейчас и строиться. Она же будет перекачивать стоки на вторую и третью очередь БСА, которые находятся в рабочем состоянии. Насосная станция будет оснащена современным энергоэффективным оборудованием. Проходческий щит используется для строительства системы коллекторов на большой глубине, которые соединяют камеры переключений всех подводящих к БСА коллекторов.

"Работы очень масштабные и важны для города. Ремонт насосной станции повысит ее надежность – она перекачивает стоки со всего левого берега столицы. Работы выполняет "Киевметрострой". Они же строили вторую ветку главного канализационного коллектора под городом. А это почти 10 километров, на глубине 90 метров, – добавляет Дмитрий Новицкий, гендиректор "Киевводоканала". – Основные работы по строительству насосной станции будут закончены в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован по графику в апреле 2021 года. Все зависит от стабильности финансирования. Стоимость работ – 525 миллионов гривен".

Кстати, новая первая очередь БСА будет полностью закрываться специальными конструкциями, что избавит жителей близлежащих домов на Харьковском массиве и Позняках от неприятного запаха. Отметим, Бортническая станция аэрации — принимает все стоки столицы и близлежащих населенных пунктов области. В сутки станция очищает от 700 тыс. до 900 тыс. куб. м сточных вод, а ее иловые поля занимают общую площадь более 272 га.

Напомним, 10 апреля 2013 года в Бориспольском районе Киевской области на иловом поле №3 Бортнической станции аэрации произошел прорыв дамбы в районе пропускного колодца. ЧП было оперативно ликвидировано.

Кроме того, сообщалось, что Бортнические очистные сооружения, обслуживающие Киев и соседние города, не будут иметь проблем с электричеством.

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