Рыбальский полуостров в Киеве остался без аптек: до ближайшей – 40 минут ходьбы

Власти не могут открыть коммунальную аптеку в Киеве по требованию нескольких горожан. Об этом сообщил начальник управления торговли и быта Киевской городской государственной администрации Денис Пикалов.

Жители Рыбальского полуострова жалуются в КГГА, что в местном медучреждении закрыли аптеку и теперь купить лекарства негде, а до ближайшей аптеки идти 40 минут. Чиновник отметил, что решить этот вопрос довольно сложно.

"Для того, чтобы открыть, скажем, ту же коммунальную аптеку, нужно будет потратить деньги налогоплательщиков. Поэтому это нельзя сделать только по желанию одного или двоих горожан. Что касается частных предпринимателей, то мы не можем заставить их открыть объект торговли в том или ином секторе. Из-за этого и происходят такие проблемы: в одном месте есть переизбыток тех же аптечных магазинов, а в другом их не хватает", – рассказал Пикалов.

Он уточнил, что город мог бы решить эту проблему, к примеру, созданием специальной открытой базы для предпринимателей. База помогала бы им принимать решения, куда лучше вкладывать деньги.

"При помощи такого ресурса предприниматели видели бы, в каким именно секторе есть потребность в аптечных киосках. Тогда бизнесу было бы интересно открыть такой объект, ведь конкуренции нет", – добавил Пикалов.

Напомним, ранее мы сообщали, что "доступные лекарства" будут выдавать по новым правилам. Получить медикаменты по госпрограмме можно будет в любой аптеке страны по электронному рецепту.

Кроме того, выяснилось, что в Украине хотят сократить количество аптек. Как сказано в проекте правок в Закон "О лекарственных средствах", лекарства позволят продавать только в аптеках и аптечных пунктах. Причем не на каждом углу – аптеки можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга.