Рынки Киевской области смогут возобновить работу уже сегодня

В Киевской областной государственной администрации уточнили требования к работе рынков в условиях карантина

В Киевской области агропродовольственные рынки могут возобновить работу уже с сегодняшнего дня, однако с соблюдением ряда условий. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 30 апреля.

Как сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации (КОГА) Василий Володин, руководители рынков должны в письменном виде подтвердить согласие на соблюдение таких требований:

быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции;

температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);

пребывания на рынке – в одетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе);

на каждом входе – диспенсер с антисептиком;

количество покупателей – не более 1 на 10 м² торговой площади рынка;

расстояние между продавцами – не менее 3 м;

рабочие места продавцов – оборудованы прозрачными защитными экранами (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) – каждые три часа;

дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места – в конце каждого рабочего дня рынка;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

Контролировать соблюдение таких норм должны представители Госпродпотребслужбы. В случае нарушений будут налагаться штрафы. Кроме того, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Ранее сообщалось, какие рынки откроются в Киеве с 1 мая.

Новости "Сегодня" сообщали, что карантин в Украине продлится до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

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