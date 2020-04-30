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Рынки Киевской области смогут возобновить работу уже сегодня

30 апреля, 16:13

Наталья Руда

В Киевской областной государственной администрации уточнили требования к работе рынков в условиях карантина

В Киевской области агропродовольственные рынки могут возобновить работу уже с сегодняшнего дня, однако с соблюдением ряда условий. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 30 апреля.

Как сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации (КОГА) Василий Володин, руководители рынков должны в письменном виде подтвердить согласие на соблюдение таких требований:

  • быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции;
  • температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);
  • пребывания на рынке – в одетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе);
  • на каждом входе – диспенсер с антисептиком;
  • количество покупателей – не более 1 на 10 м² торговой площади рынка;
  • расстояние между продавцами – не менее 3 м;
  • рабочие места продавцов – оборудованы прозрачными защитными экранами (из пленки или пластика);
  • проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) – каждые три часа;
  • дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места – в конце каждого рабочего дня рынка;
  • отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
  • постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

Контролировать соблюдение таких норм должны представители Госпродпотребслужбы. В случае нарушений будут налагаться штрафы. Кроме того, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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рынки карантин киевская область

Источник: Сегодня

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