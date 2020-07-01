С речного вокзала Киева исчезло название: что произошло (фото)

Киевляне заметили исчезновение вывески на здании Киевского речного вокзала на Почтовой площади. Напомним, большая двойная вывеска синего цвета "Киев речной вокзал" украшала здание с 60-х годов прошлого века. Название было установлено на верхней части здания вокзала. Одна – со стороны Днепра, а вторая – со стороны Почтовой площади. Сайт "Сегодня" узнавал, почему исчезли буквы и в чем причина их демонтажа.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как пояснили нам в Киевском речном вокзале, вывески демонтировали еще зимой из-за их аварийного состояния.

"Мы готовим здание речного вокзала к реновации. Поэтому и была демонтирована вывеска, которая висела практически на волоске. Был большой риск, что она могла на кого-то упасть. Мы ее демонтировали еще зимой, когда был сильный ветер и часть вывески оторвалась. Конструкция обветшала и ее убрали, чтобы она никому не нанесла вреда. Уже заказали точно такую же новую вывеску", – пояснил сайту "Сегодня" Павел Поликанов, директор речного вокзала Киев.

По его словам, параллельно идет подготовка к реновации здания речного вокзала. Напомним, оно было построено в 1961 году и с тех пор его никто капитально не ремонтировал.

"Когда начнется реновация, пока неизвестно. Этот вопрос мы решаем с Департаментом охраны культурного наследия КГГА. Мы подготовили соответствующий проект и сейчас ждем, когда его согласуют. От этого зависят сроки начала реновации. Поскольку здание является памятником архитектуры, есть определенные бюрократические процессы, которые нужно пройти. Даже демонтаж аварийной вывески мы согласовывали с Департаментом охраны культурного наследия", – отмечает директор речного вокзала.

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Напомним, в 2019 году здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте.

А в Одессе презентовали кинетический фасад морвокзала, напоминающий морскую рябь.

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