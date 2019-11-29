Самая старая актриса Киева, Галина Яблонская, уже 85 лет играет в театре: видео

Народная артистка Украины выходит на сцену в 91 год и срывает овации

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Театр как смысл жизни. Актриса Галина Яблонская впервые на сцену вышла 85 лет назад. За плечами сотни ролей, удивительных костюмов и десятки тысяч благодарных зрителей. Среди них и корреспондентка новостей "Сегодня". Ей удалось не просто попасть на спектакль, но и провести день с легендой украинского театра.

За несколько часов до начала представления Галина Яблонская управляется на сцене. В это время актриса обычно не общается, но для новостей "Сегодня" делает исключение.

"Концентрация дает силы, потому что если распыляешься, тогда трудно собрать себя воедино", – говорит Галина Гиляровна, старейшая актриса Киева, которая продолжает творить и в 91 год. "Сегодня у меня спектакль. Я играю уже 9 лет и сдачу этого спектакля принимал Богдан Ступка, который мне сказал: "Галина Гиляровна, почему я вас никогда не видел таких ролях?", – вспоминает народная артистка Украины.

Впервые на сцену Галина Яблонская вышла в 6 лет. Вспоминает, на творческом пути были и взлеты, и падения:

"В театр пришел режиссер, который расчищал дорогу для своей жены. Я уже даже была в списке представление народной артистки. Он сказал: "Ну актриса она прекрасная, но она еще очень молода. Она получит".

До начала представления час. И пока пустой зал в ожидании зрителей, в гримерке идут последние приготовления. Гример колдует над макияжем и прической, а Галина Гиляровна повторяет свой текст. Встреча со зрителем все ближе.

"Я людям нужна, и это мне компенсирует какие-то негативные моменты в жизни", – делится актриса.

Зрители постепенно занимают свои места. Гаснет свет.

"Это моя жизнь. А эти роли? Эти роли – это же мои дети" – говорит Галина Гиляровна.

Свой родной театр она не променяла даже на кино:

"В кино очень мало зависит от самого актера. У меня такая потребность проживать все то, что я делаю".

Финал спектакля срывает овации. К сцене несут цветы. Букет Галине Гиляровна вручаем и мы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как самый старый учитель Украины читает Мицкевича и Гете в оригинале своем ученикам. Скучное бормотание, бесконечные 45 минут и желание как можно быстрее уйти – точно не об уроках Бориса Кульчицкого. В свои 90 человек только изредка присаживается, много жестикулирует, читает на польском и немецком и шутит на уроках.

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