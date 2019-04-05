"Самое страшное – морозы и подростки": как в Киеве живут бездомные

Пара волонтеров помогает людям вернуться в социум

"Самое страшное – морозы и подростки": как в Киеве живут бездомные 2019-04-05T14:29:00+03:00 Другие новости Пара волонтеров помогает людям вернуться в социум

В Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют.

Одна из женщин Татьяна Лизогубова, которой помогли волонтеры, до сих пор не может вспоминать прошлое без слез. Полгода назад женщина попала на улицу. Жить пришлось на лавочке возле рынка.

"Днем и ночью сидела. Сидела 17 дней. Конечно, было страшно", – рассказала Татьяна.

В Киев женщина переехала 20 лет назад из Никополя. Там работала на заводе, в столице торговала на рынке. На работе ее толкнули и она получила перелом тазобедренного сустава. Когда из-за травмы работать не смогла, решила, что вернется в родной город. Там живет бывший муж и двое дочерей женщины. Впрочем, оказалось, что родственники ее не ждали.

"Меня оттуда выписали, продали квартиру и все. Куда мне возвращаться", – уточнила женщина.

Виктор Черный, который тоже оказался на улице, признался, что больше всего боялся морозов и шумных компаний подростков.

"Могут и с кулаками полезть и такое бывало", – поделился мужчина.

Сейчас эти люди находятся в безопасности, так как их с еще девятью бездомными приютили супруги-волонтеры. Пара арендовала для них две квартиры, им восстанавливают документы, а потом ищут постоянное жилье. Волонтер Алексей Кучапин уточнил, что открыл приют для бездомных, так как сам прошел через тяжелые испытания.

"Я несколько лет был наркоманом, алкоголиком и скатился к тому, что жил на улице", – поделился он.

За три года с улиц Алексей и его жена забрали более сотни человек.

Средствами на приют помогают друзья и знакомые, в том числе и из-за рубежа. Юристы в свою очередь подчеркивают, что заботиться о бездомных должно государство, а деньги на это выделяют местные бюджеты.

Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.

Также читайте, как живут люди, не имеющие ни социального статуса, ни крыши над головой.

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