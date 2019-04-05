Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

"Самое страшное – морозы и подростки": как в Киеве живут бездомные

Сегодня, 14:29

Пара волонтеров помогает людям вернуться в социум

"Самое страшное – морозы и подростки": как в Киеве живут бездомные Другие новости Пара волонтеров помогает людям вернуться в социум

В Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют. 

Одна из женщин Татьяна Лизогубова, которой помогли волонтеры, до сих пор не может вспоминать прошлое без слез. Полгода назад женщина попала на улицу. Жить пришлось на лавочке возле рынка.

"Днем и ночью сидела. Сидела 17 дней. Конечно, было страшно", – рассказала Татьяна.

В Киев женщина переехала 20 лет назад из Никополя. Там работала на заводе, в столице торговала на рынке. На работе ее толкнули и она получила перелом тазобедренного сустава. Когда из-за травмы работать не смогла, решила, что вернется в родной город. Там живет бывший муж и двое дочерей женщины. Впрочем, оказалось, что родственники ее не ждали.

"Меня оттуда выписали, продали квартиру и все. Куда мне возвращаться", – уточнила женщина.

Виктор Черный, который тоже оказался на улице, признался, что больше всего боялся морозов и шумных компаний подростков.

"Могут и с кулаками полезть и такое бывало", – поделился мужчина.

Сейчас эти люди находятся в безопасности, так как их с еще девятью бездомными приютили супруги-волонтеры. Пара арендовала для них две квартиры, им восстанавливают документы, а потом ищут постоянное жилье. Волонтер Алексей Кучапин уточнил, что открыл приют для бездомных, так как сам прошел через тяжелые испытания.

"Я несколько лет был наркоманом, алкоголиком и скатился к тому, что жил на улице", – поделился он. 

За три года с улиц Алексей и его жена забрали более сотни человек.

Средствами на приют помогают друзья и знакомые, в том числе и из-за рубежа. Юристы в свою очередь подчеркивают, что заботиться о бездомных должно государство, а деньги на это выделяют местные бюджеты. 

Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.


Также читайте, как живут люди, не имеющие ни социального статуса, ни крыши над головой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, помощь, бездомные, бомжи, волонтер

Вы сейчас просматриваете новость " "Самое страшное – морозы и подростки": как в Киеве живут бездомные". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как в Киеве на Пасху будет работать общественный транспорт

Сегодня, 13:52

Киевская подземка и наземный пассажирский транспорт будут курсировать на час дольше в Пасхальную ночь

"Реабилитация раненых детей": Фонд Рината Ахметова принимает заявки

Вчера, 11:18

С начала конфликта на Донбассе в результате подрывов и обстрелов были ранены более 260 мальчиков и девочек

Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам

Вчера, 15:39

Емкости от кремов и зубных паст начали собирать волонтеры

В Киеве запустили реестр домашних животных

Вчера, 16:36

При регистрации данные о животном попадают на сайт реестра, а потом животные проходят верификацию

Владимир Зеленский отговаривает Елену Кравец идти в политику

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Идеальный вес женщины (таблица)

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

СМИ: Полмиллиона украинских заробитчан могут покинуть Польшу

Как выглядят 200 калорий для разных продуктов
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его

Звон в ушах – предвестник многих болезней

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?