Санаторий в Киевской области отказывается принимать эвакуированных из Китая украинцев

Санаторий в Киевской области отказывается принимать эвакуированных из Китая. Около полусотни украинцев из зараженной коронавирусом провинции Хубэй должны прибыть на следующей неделе. В Украине их ожидает двухнедельный карантин. Впрочем, где именно будут находиться люди – до сих пор не решили. Имеет ли право санаторий отказаться принимать украинцев?

Среди огромных дубов и сосен, всего в 10 километрах от Киева расположен санаторий "Пролисок". Он вмещает 300 человек и якобы именно сюда должны привезти 50 эвакуированных из Китая украинцев, а также еще более сотни человек, которые будут с ними контактировать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил нардеп Александр Дубинский.

"Обуховский район, санаторий "Пролисок". Здесь на время карантина хотят разместить жителей Украины, которые могут быть заражены коронавирусом", – сказал он.

Эвакуировать украинцев из зараженной коронавирусом провинции Хубэй должны уже на следующей неделе. Отдыхающие "Пролиска" и местные – против такого соседства. Санаторий стоит посреди поселка Козин, и люди боятся заразиться.

"Такие дела надо делать в другом месте, где будет карантин и где не будет доступа другим людям. Как может так быть, чтобы часть этажа была заселена теми, кто имеет с этим проблемы? И это серьезно. То есть выглядит это как рассадник", – говорит один из отдыхающих.

"Зачем нам этот вирус в Украине, верно? Мы все взрослые люди, имеем детей, и за то переживаем", – делится местная жительница.

Против и депутаты районного совета. Накануне собрали срочную сессию. Возмущены. Говорят, что представители министерства приехали договариваться с санаторием без предупреждения.

"Спрашиваю, кто вы такие? Кто вас сюда прислал? Молчат. Чего вы сюда приехали? Посмотреть, в каком состоянии санаторий. И что? Мы не можем вам ничего сказать. Вы что – разведка?" – делится один из депутатов.

Уверяют: санаторий не подходит для эвакуированных. Отказ принимать их подписывает и руководство "Пролиска".

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"Пролисок" возражает против размещения лиц с подозрением на коронавирус на территории нашего заведения. Заведение принимает на оздоровление и отдых детей", – говорится в заявлении.

Заведение частное, поэтому вполне законно может отказаться принимать эвакуированных на карантин, говорит адвокат по медицинскому праву Сергей Антонов. Принудительно использовать помещения можно только в случае чрезвычайной ситуации, а в Украине ее нет.

"Если конкретно это медицинское учреждение откажется, то государство будет искать. Или это будет строиться, или просто выделится часть или помещение, которое в ведении государства", – говорит он.

Кроме помещения надо найти и людей, работающих на карантине – администрацию и охранников, чтобы контролировать, придерживаются ли эвакуированные украинцы режима. К слову, за нарушение карантина предусмотрено незначительное наказание – штраф до 204-х гривен.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.

"Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов. Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры", – сказал Гончарук.

Видео: телеканал "Украина"

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных почти достигло 70 тысяч, почти 1700 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 26 странах. До Украины этот вирус еще не добрался, однако двое украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего у берегов Японии, были инфицированы новым коронавирусом.

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