СБУ проводит обыски у матери погибшего нардепа Бережной из-за госизмены

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СБУ проводит обыски у матери погибшего нардепа Бережной из-за госизмены

Во вторник, 6 ноября, прошли обыски в квартирах бывшей заммэра Киева (времен Леонида Черновецкого) Ирэны Кильчицкой, а также у матери погибшего экс-нардепа Ирины Бережной – Елены Бережной. Информацию сайту "Сегодня" подтвердила сама Кильчицкая.

"Да обыск был. Его проводили пять силовиков. Они уже уехали. Силовики решили, что это офис мамы Бережной, искали оружие и плакаты с призывами свержения конституционного строя. Но на самом деле это была чистой воды провокация против мамы Бережной, по заказу отца ее внучки. Они делят опеку над ребенком. Поэтому это все было организовано", – рассказала "Сегодня" Кильчицкая.

Елена Бережная на своей странице в Facebook написала, что двери ее квартиры якобы выламывали работники СБУ. По ее словам, обыски провели у всех, кто участвовал в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника генерала Николая Ватутина.

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В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии Интерфакс-Украина сообщила, что действительно проводились обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе и у Бережной. Обыски проводили в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

По поводу Кильчицкой в СБУ отметили, что проводился обыск в одном из помещений, которое принадлежит Кильчицкой, но к самой бывшей чиновнице "претензий нет".

Напомним, 5 октября НАБУ провели обыски у судьи Высшего хозяйственного суда. Судью подозревают в незаконном обогащении и в легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, 4 октября прокуратура провела обыск в доме главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Он заявил, что дверь в его квартиру вырезали.
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Автор:

Александр Марущак

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