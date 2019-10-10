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"Сделал тактический ход": киевский коп рассказал о хитрости, которая помогла спасти самоубийцу

10 октября, 08:00

Игорь Серов

Парень сидел на крыше так, что его ноги были на самом краю

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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Киевскому патрульному Алексею Оленину удалось спасти молодого парня на Крещатике от самоубийства благодаря хитрости. Об этом полицейский рассказал в интервью "Сегодня".

"Он сидел на крыше так, что его ноги были на самом краю. Спустя несколько часов я сделал тактический ход. Сказал, мол, что все – замерз и спускаюсь вниз. Я видел, что он и сам устал, поэтому моя импровизация оказалась удачной. Хотя спасать самоубийц никто не учил", – говорит Алексей.

По его словам, парень выглядел как загнанный зверь:

"При этом рассказал, что хочет крышу над головой, иметь любимую женщину рядом, детей, нормальную работу, нормальных друзей. Рассказал, что есть мама, но с ней он мало общается. Также сказал, что тяжело болен".

Полное интервью патрульного Алексея Оленина читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, ЧП произошло 29 сентября – 23-летний парень взобрался на крышу многоэтажки на Крещатике (дом №7/11) и пытался покончить жизнь самоубийством.

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самоубийца спасение патрульный Алексей Оленин

Источник: Сегодня

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