В Софии Киевской собирают уникальную столетнюю печь: мастер поделился секретами с "Сегодня"

В одном из корпусов Национального заповедника "София Киевская" собирают уникальную печь конца XIX века, которую привезли из Львова. Работу выполняет мастер-печник Дмитрий Бухтияров. Кстати, в Доме Митрополита в прошлом году он уже установил старинную кафельную круглую печь. Сайт "Сегодня" пообщался с представителем исчезающей профессии, чтобы узнать о секретах этого ремесла.

Ранее красивейшая печка украшала одну из комнат в доме по улице Свободы, 35, во Львове. Здание было построено в 1902-1903 годах по проекту архитектора Фердинанда Касслера. В доме проводилась реконструкция и печка была демонтирована. Теперь ее собирают на территории Софии. Она обошлась заповеднику в 55 тысяч гривен.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

"К кафельным печкам у нас было несколько требований: она должна быть оригинальной, в хорошем состоянии и иметь свою интересную историю, которую мы могли бы рассказывать посетителям. Сейчас заповедник купил две уникальные печи, которые приехали к нам из Львова. Вообще мы рассматривали более 50 вариантов печек, но наши эксперты выбрали только две. На них есть все документы, в которых указанно: где они находились ранее и кем были созданы. Более того, на каждом элементе есть клеймо мастера. Как именно происходит монтаж, можете узнать у мастера-печника. Его приезда мы ждали три месяца, поскольку мастер был занят другой работой", – рассказывает сайту "Сегодня" Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская" по реставрационным и хозяйственным работам.

Львовская печка украсит помещение библиотеки в одном из корпусов заповедника и ее смогут увидеть все желающие. В планах – закупить еще четыре кафельных печки.

Дмитрий Бухтияров встречает нас в зале, где проходит ремонт. На полу разложены части кафеля. Уже намешан раствор и подготовлен кирпич. В углу – собранная часть печки. На ней уже установлена чугунная дверца, куда можно закладывать дрова. Впрочем, в печке топить никто не будет. Она разместится тут как часть декора.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

"Эта работа меня заинтересовала еще в детстве, когда у нас дома работал печник. Я родом из Донецкой области. Работал печник очень филигранно. Но учиться этому мастерству было негде, и я освоил профессию тракториста. А потом в Донецком центре занятости появились курсы, где учили на каменщиков-печников. Закончил их в 1997 году. На курсах больше учили на каменщиков, но я увлекся именно печками", – рассказывает сайту "Сегодня" Дмитрий Бухтияров.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

Ему – 46 лет. Он работает строителем, а собирать печи – его хобби.

"Мне было любопытно узнать: как крепится кафель, как прокладывать дымовые каналы. А огонь – это мое пристрастие. Поначалу я делал обычные сельские печки, а во Львове познакомился с реставратором и коллекционером, который научил меня выкладывать кафель. Теперь я монтирую печи, а он их реставрирует", – продолжает Дмитрий.

Печка, которую собирает мастер, делается исключительно по технологии XIX века. Для этого используют особенную глину, которую по просьбе мастера сотрудники заповедника привезли из Львовской области. Как пояснил нам печник, это необходимо по технологии – львовская глина и львовская печка. Кстати, ее можно будет разобрать и собрать заново, например, через лет сто – раствор из глины не навредит.

"Печку собираю уже больше недели. Собрал только половину, процесс очень трудоемкий и за эту работу возьмется не каждый печник. Зато – она самая красивая в моей практике – пятиугольная, очень яркая и состоит из множества деталей. В одном ряду -12-13 плиток, а таких рядов восемь, плюс полочка и большая кафельная "корона". Также есть двери для загрузки дров, поддувало и чугунный колесник-подставка", – рассказывает Бухтияров.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

Робота мастера – полностью ручная, даже при выкладке кирпича. Бухтияров применяет лишь уровень для установки кафельной плитки. Впрочем, как признается Дмитрий, он в полной тишине не сидит и во время работы любит слушать музыку.

"Часто слушаю различные композиции во время работы, даже сам себе напеваю. Так веселее и дело движется быстрее. Увы, песен о печниках – нет. Только стих Александра Твардовского "Ленин и печник". Откровенно говоря, стихотворение мне не очень нравится, но в школе учить его приходилось. Даже диафильм такой был. Мы с моим учителем смотрели как-то, смеялись… А что? Печник работает, печку делает, а Ленин – сидит, что-то там пишет. Ждет тепла", – с улыбкой вспоминает Бухтияров. В тренде Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

Мастер соглашается, что профессия печника – одна из вымирающих.

"На выкладку печи уходит очень много времени. У многих просто не выдерживают нервы... Каждую плитку нужно долго и кропотливо выставлять. У меня, например, чтобы выставить всего один ряд кафеля уходит день или полтора. Многие просто не хотят этим заморачиваться. Во Львове у меня есть еще три знакомых печника. А сколько осталось мастеров по Украине, даже и не интересовался. Еще у меня есть знакомый печник в родном селе в Донецкой области. Но он делает обычные печки в хатах и выкладывает их обычной плиткой. Увы, традиция украшать печи красивым кафелем не дошла на Восток Украины и больше распространена на Западе Украины и в Киеве", – делится мастер.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

У него пока нет учеников, но надеется, что младший сын может заинтересовать этим ремеслом.

"У меня большая семья – шестеро детей. Кстати, они мне часто помогают в работе. На кафельной печке есть важный элемент, который называется "корона". Если ее нет – печь теряет свою ценность. Ее устанавливают, когда конструкция уже полностью готова. Одному ее поднять и правильно выставить – физически сложно. Однажды во Львове устанавливать "корону" мне помогла моя дочь. С этой печкой в Софии помогает сын: кирпичи подносит, раствор, и "корону" будем вместе устанавливать. Впрочем, пойти по моим стопам никто из детей пока не планирует. Надеюсь, что работа печника заинтересует младшего сына", – добавляет Дмитрий Бухтияров.

Кстати, сейчас у мастера своей личной печки нет. Семья выехала из "серой зоны" в Донецкой области и сейчас проживает во Львове на съемной квартире.

"О собственной печке, конечно же, мечтаю, причем о такой, чтобы была с лежанкой... В своем родном селе я муровал большую прямоугольную толстостенную печь, которая сутки держит тепло. Там же сделал свой первый камин под старину. Мы в нем даже гуся пожарили как-то на Новый год", – вспоминает мастер.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

По словам печника, он создал уже больше полутора десятка печек.

"Немного, конечно, но еще вся жизнь впереди. Стараюсь в каждую работу вложить часть своей души. Ведь работать приходиться с кафелем, которому уже больше ста лет! Работа эта очень кропотливая и требует точности, внимательности", – говорит Бухтияров.

Работу над этой печью в "Софии Киевской" мастер планирует завершить через неделю и приступить к сбору еще одной. Она выглядит не так ярко, хотя печка "родом" тоже из Львова.

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Главное – строго соблюдать технологию;

При сборе печки используется специальная глина, которую нужно предварительно вымочить. В раствор добавляется вода и песок. Глина должна вымачиваться несколько дней – это обязательное требование;

Работать строго по чертежам, но можно и креативить. Иногда клиенты хотят что-нибудь необычное. Например, продлить печь, вывести ее в другую комнату или подать тепло на несколько комнат;

Чтобы печка была качественной, глину нужно несколько лет вымораживать. Сейчас, правда, этого никто не делает, но такие правила существуют;

Важно знать необходимые пропорции раствора: сколько нужно песка, глины и воды;

Ручная работа – кирпич нужно выкладывать строго руками, без использования инструментов;

Раньше раствор вымешивали лопатами и лошадями, если объемы работ были большими.

Фото: "Сегодня"/ А. Марущак

На выкладку угловых плиток у мастера уходит 1-2 часа;

Подбор кафеля – трудоемкий процесс. На фасад выставляется самая красивая плитка, а заднюю часть оформляют кафелем с дефектами: щербинками, трещинами;

Основное и самое тяжелое – это выставить цоколь печки, где находится поддувало. У нашего мастера на это ушло три дня;

Для закрепления плиток в ряду печник использует пластиковые колышки. В старину такие делали из дерева. Помощник вытачивал их ножом и подавал печнику;

"Корона" – верхняя часть конструкции, которая является главным украшением кафельной печки.

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