Скандал со студенткой Бурейко: суд отправил политтехнолога Петрова под домашний арест

Владимиру Петрову запрещено покидать свой дом в Киевской области без разрешения следователя или прокурора и общаться с другими фигурантами дела

Печерский районный суд Киева постановил применить к политтехнологу Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест. Об этом в зале суда заявил судья Олег Белоцерковец.

В частности, к Петрову будет применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он арестован до 28 января 2019 года.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры ... применить к Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест", - сказал судья.

Ему запрещено покидать свой дом в Киевской области без разрешения следователя или прокурора и общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, суд обязал Петрова сдать загранпаспорта.

Суд выбирал меру пресечения Владимиру Петрову в закрытом режиме.

Ранее Печерский райсуд Киева избрал блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее прокуратура сообщила Барабошко о подозрении в нарушении ст. 368 ("Получение взятки"), ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилища"), ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") УК.

Меру пресечения блогеру суд избирал в закрытом режиме. Это было также ходатайством прокуратуры, которая исходила из необходимости предотвратить разглашение сведений о личной семейной жизни человека.

Напомним, 7 ноября студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах. Позже она написала заявление в прокуратуру и оставила его в ящике для обращений граждан. По данному факту прокуратура Киева открыла уголовное производство.