Скандал со студенткой Бурейко: суд отправил политтехнолога Петрова под домашний арест

Сегодня, 19:08

Владимиру Петрову запрещено покидать свой дом в Киевской области без разрешения следователя или прокурора и общаться с другими фигурантами дела

Владимир Петров. Фото: facebook.com/greatlumpen
Владимир Петров. Фото: facebook.com/greatlumpen

Печерский районный суд Киева постановил применить к политтехнологу Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест. Об этом в зале суда заявил судья Олег Белоцерковец.

В частности, к Петрову будет применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он арестован до 28 января 2019 года.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры ... применить к Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест", - сказал судья.

Ему запрещено покидать свой дом в Киевской области без разрешения следователя или прокурора и общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, суд обязал Петрова сдать загранпаспорта.

Суд выбирал меру пресечения Владимиру Петрову в закрытом режиме.

Ранее Печерский райсуд Киева избрал блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен. 

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее прокуратура сообщила Барабошко о подозрении в нарушении ст. 368 ("Получение взятки"), ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилища"), ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") УК.

Меру пресечения блогеру суд избирал в закрытом режиме. Это было также ходатайством прокуратуры, которая исходила из необходимости предотвратить разглашение сведений о личной семейной жизни человека.

Напомним, 7 ноября студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах. Позже она написала заявление в прокуратуру и оставила его в ящике для обращений граждан. По данному факту прокуратура Киева открыла уголовное производство.
Петров, варченко, Бурейко, дело Бурейко
Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Александр Барабошко / Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Дело о секс-скандале с Бурейко: суд в Киеве арестовал блогера Барабошко

Сегодня, 15:42

Блогер будет находиться под стражей до 29 января, возможный залог – 3 млн гривен

Другие новости

Дело о секс-скандале с Бурейко: прокуратура объяснила, в чем подозревают блогера и политтехнолога

Сегодня, 14:07

В Печерском райсуде избирают меру пресечения Петрову и Барабошко
Загрузка...

Политика

Фото: Украинские новости

В Киеве судят блогера и политтехнолога по делу о секс-скандале с Бурейко

Сегодня, 13:09

В скандал втянули чиновника Нацполиции и студентку

Украина

Фото: facebook.com/Наталья Бурейко

Секс-скандал с чиновником МВД: Бурейко рассказала об обещанных деньгах

Вчера, 22:03

Студентка уверяет, что не имеет аккаунта на сайте знакомств Tinder, а заявление в Генеральную прокуратуру она писала не по своей инициативе  

Украина

Владимир Петров. Фото: facebook.com/greatlumpen

По делу о домогательстве к студентке Бурейко задержан известный политтехнолог - СМИ

Вчера, 17:38

Владимир Петров задержан сотрудниками правопорядка, у него дома проходит обыск

Украина

Загадочная история киевской студентки Натальи Бурейко продолжается

16 Ноября, 20:45

Искать девушку журналисты "Сегодня" отправились на химико-технологический факультет столичной политехники
Загрузка...