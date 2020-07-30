Съемка с животными за деньги: в Киеве призвали чаще штрафовать "бизнесменов"

Киевсовет на заседании 28 июля принял решение об ограничении использования животных в столице для съемок фото и видео за деньги.

Реклама

Как сообщается на сайте Киевсовета, ограничение эксплуатации животных поддержали 74 депутата.

"Решение предлагает ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используют животных, в коммерческих целях. Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными. В частности, город призывает Национальную полицию в Киеве усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в столице", - говорится в сообщении.

В Киевсовете напомнили, что к городским властям обращаются многие зоозащитные организаций, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий. По мнению депутатов, наложения штрафов на "бизнесменов" положит конец и избавит столицу этого позорного явления.

"Бизнес" на животных можно увидеть во многих туристических местах и ​​даже на Крещатике. И его стоит классифицировать именно как жестокое обращение с животными. Ведь они не являются домашними любимцами, а лишь способом заработка. В большинстве европейских государств такие действия являются недопустимыми и неприемлемыми, поскольку животным должны быть обеспечены надлежащие условия содержания", - говорится в сообщении.

Реклама

При этом принятым решением Киевсовет не запрещает эксплуатацию животных, а "рекомендует прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео и фотоуслуг".

В тренде Коронавирус пробрался в Лукьяновское СИЗО: что известно о заболевших

Напомним, статья 89 КУоАП предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными – штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья. Если же издевательство совершается в отношении двух или более животных, или группой лиц, или нарушитель уже привлекался к ответственности по этой статье, то предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацей животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором жестокие дрессировщики заставляют закованную в цепи обезьяну поднимать гири и отжиматься на потеху туристов. Инцидент произошел в одном из зоопарков на острове Пхукет в Таиланде.

Ранее Рада в первом чтении усилила наказание за жестокое обращение с животными.

Также смотрите в сюжете, как в киевской квартире живут летучие мыши:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама