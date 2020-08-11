Сергей Притула идет в мэры Киева

Известный телеведущий и актер Сергей Притула во вторник, 11 августа, заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос". Об этом шоумен заявил на презентации партийного актива.

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На собрании Притула рассказал, что ему не все равно, что происходит в Киеве, так как он сам живет в столице со своей семьей.

"Как и любой другой человек, я хочу видеть лучший Киев, безопасный, инклюзивный, незагазированный. Я хочу видеть Киев, в котором люди не стареют в пробках. И Киев, в котором не жалуются на качество питьевой воды", - аргументировал свое выдвижение Притула.

Также он считает, что столичный бюджет осваивается не бездарно, а преступно, приведя в пример ремонт Шулявского моста.

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Отметим, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. Выборы в Киеве в этом году обещают быть непростыми. Так, о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой.

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Тем временем партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на мэра столицы Ирину Верещук. Кроме того, о намерении участвовать в борьбе за пост городского главы уже заявил и бывший мэр Киева Александр Омельченко, а также бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.

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