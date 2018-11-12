Сезон гриппа в Киеве: в больницы забрали 150 детей

Сегодня, 19:10

Эпидемпорог пока не превышен, но болеть стали чаще

Сезон гриппа в Киеве: в больницы забрали 150 детей
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве по итогам прошедшей недели в городе зарегистрированы 11828 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 5,6%. Также на прошлой неделе в учреждения здравоохранения госпитализированы 157 человек, из них 150 – дети, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболело взрослых – 3744 человека против 7517 за 44-ю неделю (29 октября-4 ноября-ред.) – рост на 1,7%, детей – 8084 против 7517 (рост на 7,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 5,8% по сравнению с предыдущей неделей: 2908 случаев, что составляет 36% от общего количества заболевших детей и 24,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", – отметил чиновник.

В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 399,2 и ниже эпидемического порога на 46,6%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 14516, из них – 3399 детей", – добавил Николай Поворозник.

Напомним, вакцинироваться против гриппа можно в 23 столичных учреждениях здравоохранения. При этом, прививки жителям столицы проводится независимо от места проживания.
Киев, дети, грипп, ОРВИ, больницы, Николай Поворозник
Источник:

"Сегодня"

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