Сгоревшему столетнему гастроному на Крещатике вернут прежний вид

Власти Киева наконец-то занялись восстановлением здания Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1, которое сгорело еще в июне прошлого года – его обещают восстановить в первоначальном виде.

После пожара 100-летняя постройка была практически полностью уничтожена: крыша здания провалилась. Сгоревший дом закрыли баннером, а представитель собственника дома заверил, что памятник архитектуры восстановят. Прошел год, но работы по его реставрации или консервации не провели. В августе этого года во время грозы сильный ветер повалил забор вокруг дома, сорвал баннер и частично разрушил и без того аварийный фасад. Более месяца понадобилось работникам, чтобы установить новый забор, а фасад укрепить металлическим каркасом и снова спрятать его за баннером.

Как рассказали сайту "Сегодня" в мэрии, город неоднократно выдавал собственнику различные предписания: заключить охранные договоры, провести реставрацию постройки и восстановить дом. Последнее предписание было выдано после того, как здание пострадало во время непогоды.

"В предписании было указано, что противоаварийные и консервационные работы на объекте должны быть проведены немедленно. В противном случае город начнет отсуживать объект", – рассказал "Сегодня" директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

После этого представитель собственника здания сообщил, что они обратились в одну из архитектурных мастерских, которая разработала проект реставрации здания.

"В ближайшее время нам обещают предоставить проект по проведению работ на объекте. Постройку нужно накрыть, чтобы она не разрушалась. Мы рассмотрим проект за несколько дней, согласуем и выдадим разрешение на проведение работ. Следующий этап – проект реставрации. Все сроки будут прописаны. Будет осуществляться технадзор", – говорит Никоряк.

Однако, когда именно начнут спасать Центральный гастроном – пока неизвестно.

Напомним, в Киеве прошла реконструкция Дома профсоюзов после пожара. Сгоревшее здание укрепили, а на восстановление часов объявлен тендер.

Кроме того, в городе продолжается реконструкция Андреевской церкви, завершить строительные работы намерены к 2020 году. Однако возможно ремонт закончится быстрее, учитывая, что президент Петр Порошенко предложил, а Верховная Рада поддержала передачу храма для богослужений Вселенского патриархата.