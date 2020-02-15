Щенки из розового чемодана ищут семьи

Фото трех замерзших щенков, которых выбросили умирать на помойку, закрыв в гламурном чемодане, облетело все соцсети. И пока тысячи людей – проникшись судьбой собак – ставили свои лайки – "Сегодня" решили спасти малышей.

На улице было еще темно, но ждать до утра съемочная группа "Сегодня" не стала. Только увидели в соцсетях фото выброшенных щенков, сразу отправились за ними на мусорный полигон в Киевской области.

Щенки ютились во временной будке, которую обустроили местные работники. Это они спасли малышей из закрытого розового чемодана – в нем неизвестные выбросили собак на свалку. Фото вызвало большой резонанс в соцсетях и заставило журналистов приехать на свалку.

В Гостомельском приюте для животных сразу согласились помочь "Сегодня" – взять собак на временную передержку, пока не найдут новых владельцев. В вольере щенки должны провести три недели на карантине. За это время ветеринары тщательно осмотрят их.

"Они вначале успокоятся, пару дней хорошо покушают. После чего им прогонят глистов, после этого блохи, а потом через несколько дней будет сделана комплексная прививка против щенячьих болезней: энтерит, гепатит и чумка", – говорит Максим Скрипник, директор Гостомельского приюта для животных.

Семья для первой подопечной нашлась сама. Девочка с белыми лапками покорила сердце коллеги Валерии Сигриянской. Назвали ее – Харли и уже успели принести в редакцию.

Сестренку Харли – пушистую коричневую – забрали на следующий день. Она уже член семьи киевлянки Оксаны Рычки. Семья не захотела ждать конца карантина в приюте, и решила: в дальнейшем малышка будет отбывать его дома. У Оксаны ранее был йоркширский терьер. На этот раз – сознательно – решили взять щенка именно из приюта. Порода – значения не имела.

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"Собакам, которые в приюте, нужны семьи. Им тоже нужна ласка и любовь. И они ничем не хуже собак, которых можно купить за деньги. Очень счастлива", – делится Оксана Рычка, хозяйка щенка.

Прошло несколько дней, и журналисты отправились с проверкой. Малышка – ухоженная, счастливая, прогуливается с дочкой Мирославой. Уже и имя имеет – Нана.

Теперь редакция ищет дом последнему щенку – чернявой красавице. Непосредственная, игривая, ласковая, очень сообразительная. Для нее редакция "Сегодня" выберет самую ответственную из всех семей, которые позвонят по телефону, которые вы сейчас видите на экране. Мы ищем тех, кто готов заботиться о ней – всю ее жизнь. Не оставит. Не предаст.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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