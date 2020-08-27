Новый учебный год в карантин: как будут работать школы Киева с 1 сентября

В КГГА говорят, что школы готовы к изменениям эпидемической ситуации, но родители настроены не так оптимистично

В преддверии 1 сентября столичные власти отчитались о готовности киевских школ начать учебный год в новых реалиях. Более того, в Киевской городской государственной администрации отметили, что готовы к любым изменениям эпидемической ситуации, но начинают "учебный год в понятном для общества режиме обучения".

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Так, в четверг, 27 августа, и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал о формате обучения школьников в условиях карантина, попутно показав подготовку к 1 сентября специализированной школы №47.

По его словам, для столичных школ на 33 миллиона гривен закупили все дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца, мыло. Этого должно хватить на три месяца, но при этом если в школах будут собирать деньги на санитайзеры или антисептики – то это уже личные инициативы. В школах также будут открыты все входы, чтобы развести возрастные группы – младшую, среднюю и старшую школы.

"Утверждено специальное меню питания детей начальной школы. То, которое оплачивается из городского бюджета. Мы называем его Макменю, чтобы дети могли есть или в столовых на дистанции, или в классах, где есть рукомойники. Это не означает, что родителям запрещено давать детям бутерброды, но школы обеспечат детей завтраками", – рассказал Мондриевский.

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Макменю в школе Киева для учеников младших классов. Фото: КГГА

Он уточнил, что возможны сценарии очного и смешанного обучения, а также полностью дистанционного. Кроме того, учителя и администрации школ проинструктированы о том, как действовать, если в учебном заведении заболеет COVID-19 ребенок или педагог.

Также отметим, что этот учебный год начнется без школьных линеек на 1 сентября. Без них решили обойтись, чтобы избежать скопления людей.

Вместе с тем столичные школы вовсю готовятся принять учеников, однако еще не все озвучили, как будет проходить учебный процесс с учетом рекомендаций и Министерства здравоохранения, и Министерства образования и науки. Многие учебные заведения еще проводят встречи и обсуждения с родителями – в онлайне и офлайн.

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Тем временем в школе №8 в Оболонском районе сообщили, что ученики будут допускаться в школу без маски, также на уроках они могут сидеть без маски, но для передвижения по школе маски и респираторы нужны обязательно. При этом ученики младших классов по школе могут ходить без масок. Также в 1-4 классах не будет бумажных классных журналов, в средних и старших классах будет и электронный, и бумажный журнал. В школе также добавили, что временный регламент образовательного процесса утвердят 27 августа.

В школе №42 уточнили, что для учеников предусмотрено разное время занятий. Планируется, что младшие классы будут начинать учебу в 8:30. Также в школе будут открыты два входа в помещение для разных классов, которые обозначили желтым и синим цветами, а также создано два отдельных сектора обучения (желтый и синий). Администрация школы разработала маршруты и информационные таблички, показав, как это будет работать.

Отмечается, что классы не будут переходить по кабинетам, а будут заниматься каждый в отдельном помещении.

В школе №254 на Южной Борщаговке ученики также не будут менять кабинеты во время уроков, а время занятий у разных классов будет разведено. Основные уроки в старших классах будут проходить в школе, а остальные будут проводится онлайн. Также пока что отменены уроки музыки, танцев, труда.

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Вместе с тем родители школьников-киевлян настроены не так оптимистично, как чиновники, и активно обсуждают в социальных сетях нюансы предстоящего учебного года. Киевляне обращают внимание на то, что многие аспекты обучения в условиях карантина до сих пор не ясны, хотя дети пойдут в школы уже через несколько дней. Так, родители пишут, что в школе №317 два учителя будут одновременно вести урок в одном классе.

В школе №84 не до конца прояснен график питания детей.

Также многие выступают против того, что вход родителей в школу на карантине запрещен.

Напомним, что в Киеве ужесточили карантин с 17 августа. Кроме того, в Украине карантин продлили до ноября.

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