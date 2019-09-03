Школьное питание в Киеве: в каких школах появится новое меню

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В школах Киева в 2019 году будет немало нововведений. В частности, в первом учебном полугодии планируется расширить границы пилотного проекта мультипрофильного питания. Сейчас возможность выбрать 2-3 меню есть у учеников 41% школ Печерского района, который стал первым, где дети сами начали выбирать, что им есть, рассказали в КГГА.

Сейчас уже начали реализацию проекта мультипрофильного питания во всех школах Дарницкого, Днепровского, Подольского, а также четырех школах Деснянского (№ 189, 212, 238, 250), пяти – Оболонского (№ 29, 210, 240, 252, 285) и в четырех – Святошинского (№ 162, 140, 203, 235) районов.

"Завтрак, где школьники могут выбирать блюда, как на шведском столе, значительно привлекательнее для детей и эффективнее с точки зрения использованных средств. На практике успешно показал результат Печерский район, с которого мы начали этот проект и сейчас уже успешно реализуем почти во всех школах столицы", – подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также модель обеспечения полуфабрикатами (линейка "Школьное питание", ООО "Пирятинский деликатес") введен в 12 школах Шевченковского района (№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технический лицей).

В рамках этого проекта предполагается изменить рецептуру блюд по сборнику Евгения Клопотенко. Кулинар разработал новые рецепты для школьных столовых, чем доказал, что готовить вкусно и полезно можно даже за 15 грн.

"Мы хотим, чтобы в школьных столовых питались не 30% детей, а хотя бы 70%. Чтобы родители были спокойны за качество и безопасность блюд, а ученикам нравилось то, что для них готовят. В процессе изменений мы сотрудничаем и привлекаем лучших экспертов, которые имеют с нами общую цель – изменить качество и вкус и при этом эффективно использовать средства", – добавил Валентин Мондриевский.

Ранее "Сегодня" прогулялись по самым старым школам Киева, где ранее учились жены поэтов, дети президентов и мэров.

Отметим, что в прошлом году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

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