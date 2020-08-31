Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебы

В киевской школе № 240 "Социум" обучение с 1 сентября будет организовано в дистанционном режиме из-за выявления коронавирусной инфекции у двух педагогов. Соответствующее сообщение Департамента образования и науки размещено на портале Киевсовета.
Как уточняется, заболевшие учителя находились в контакте с 21 работником школы.
"31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов УВК № 240 "Социум", которые находились в контакте с 21 работником школы", – говорится в сообщении.
По данным Департамента образования и науки, еще у одного педагога – признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура.
День знаний в школе № 240 планируется в формате классных часов онлайн. Само онлайн-обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.
Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов дал несколько простых советов по борьбе с COVID-19 в школах. К примеру: в сентябре детям помещение покидать не обязательно, однако в октябре-ноябре лучше выходить во избежание простудных заболеваний.
Также министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.
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