Шоу в оперетте Киева: музыка, стихи и песни спасают жизни людей

Деньги от продажи билетов на концерт столичного миллионера пойдут на спасение жизни людей, страдающих анорексией

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Во вторник в Киеве состоялся грандиозный концерт известного бизнесмена Александра Меламуда. "Сегодня" побывали на мероприятии и узнавали, о чем и для кого поет столичный миллионер.

Концерт "Я люблю тебя, ж…" (перефразирование известной песни Марка Бернеса) в Киевском национальном театре оперетты собрал полный зал зрителей, среди них мы заметили много известных людей: бизнесмена Гарика Корогодского, артистов Ольгу Сумскую и Алексея Вертинского. В зале был аншлаг! Мы заметили даже двух женщин с чемоданами. Они приехали на концерт прямо из аэропорта!

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"В прошлом году мы были на концерте у Саши Меламуда, нам очень понравилось. В этом году про концерт узнали на отдыхе в Египте. Купили билеты на сайте и через два часа после прилета уже наслаждались выступлением нашего любимчика", — рассказала "Сегодня" посетительница концерта.

Это было зрелищное шоу с танцорами и джаз-бэндом, созданным в 2017 году. Нам удалось пообщаться с исполнителем прямо в гримерке буквально за 20 минут до начала концерта, где он поделился деталями мероприятия.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Концерт можно назвать спектаклем или кабаре, как вам будет угодно. Но без ложной скромности скажу — это лучшее, что есть в Восточной Европе! А все песни авторские и исполняются в живую", — рассказал "Сегодня" Александр Меламуд.

Он также отметил, что его концерты ориентированы на сознательных взрослых людей, ведь молодые люди просто не поймут, о чем его песни.

"Моя аудитория — те, кому 30+", — говорит бизнесмен.

Песни действительно "взрослые". Смех и громкие овации зрителей вызвала пародия Меламуда на известный хит советских времен "Стоят девчонки". Она была посвящена нелегкой судьбе киевских жриц любви, которым явно не хватает клиентов в районе Окружной.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Зал несколько раз взрывался аплодисментами, когда миллионер пел душевные песни о любви. Меламуд шутил со зрителями, декламировал стихи и сменил несколько образов: то пел песни о женщинах в элегантном смокинге, то плясал в матроске и исполнял хулиганские песни.

"Я в восторге от артистических способностей исполнителя, он не только живьем, не под фонограмму, пел песни, но и умудрялся заставить зрителя рассмеяться или даже всплакнуть", — поделилась эмоциями киевлянка Оксана Мирная.

А вот деньги от продажи билетов (от 200 до 800 гривен) пойдут на спасение жизни людей, страдающих анорексией.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Все деньги с моих шоу идут на оплату лечения больных анорексией. В Украине негде лечить это заболевание, а за границей курс терапии стоит очень дорого", — пояснил "Сегодня" Меламуд.

Бизнесмен гордится, что уже вылечил несколько десятков киевлянок, со многими из них он дружит и помогает адаптироваться к жизни после выздоровления.

Мы спросили у бизнесмена, какие столичные места ему нравятся: "Мне нравится Оболонь. Но я не люблю городскую суету и предпочитаю жить за городом, поближе к природе".

Ранее мы писали, что в Киеве состоится концерт группы "Океан Ельзи". Цена билетов на концерт "Океана Эльзы" стартует от 250 грн.

Также читайте эксклюзивное интервью "Сегодня" с великим тенором современности Пласидо Доминго.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шоу в оперетте Киева: музыка, стихи и песни спасают жизни людей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"