Штрафы по e-mail: что ждет нарушителей ПДД после карантина

Пока что камеры видеонаблюдения будут фиксировать только превышение скорости движения

Из-за продления карантина киевских водителей ждут нововведения – теперь штрафы за превышение скорости в столице будут отправлять по электронной почте. Выписывать их будут уже после 22 мая.

Пока что штрафы будут выписывать только за превышение скорости движения на дорогах. Фиксировать нарушения будут в автоматическом режиме, а квитанцию ​​водителям будут отправлять на электронный адрес.

Как рассказали МВД, за превышение скорости более чем на 20 км/ч водители получат штраф в размере 255 грн. А за превышение ограничения скорости более чем на 50 км/ч штраф будет 510 грн.

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Для этого в Киеве установили 20 приборов для видеонаблюдения. Еще 30 хотят установить на дорогах государственного значения в Киевской области. Также они будут на аварийно-опасных участках и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что МВД уже определило места расположения камер в Киеве и области и назвало размер штрафов.

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