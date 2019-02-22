Штрафы за плакаты на балконе: за неделю полиция наказала двоих киевлян за политическую рекламу
Штабы: "Если видим плакат с конкурентом - звоним в полицию"
Полицейские начали штрафовать киевлян за размещение рекламных баннеров и плакатов кандидатов в президенты на балконах жилых домов. За неделю стало известно о двух таких случаях. На днях 28-летний мужчина на улице Белорусской вывесил на балконе рекламу одного из кандидатов. Неизвестные сообщили об этом в полицию.
"Подобные действия запрещены статьей 64-й Закона Украины "О выборах президента Украины". А именно — размещать агитационные материалы или политрекламу на фасадах домов, балконах и зданиях органов местного самоуправления или органах власти", — сообщили "Сегодня" в полиции Киева.
Там добавляют, что на нарушителя был составлен админпротокол и выписан штраф в 170 грн.
"Мужчина пояснил, что рекламу кандидата в президенты повесил по личным убеждениям, без какой-либо оплаты. Такое же наказание понес и 25-летний киевлянин, который разместил плакат своего кандидата на балконе дома по улице Кошица", — говорят полицейские.
"Мы часто объезжаем спальные районы столицы, где рекламу конкурентов цепляют жители на балконах. Если замечаем — звоним в полицию. Выезжают не всегда, и звоним повторно", — рассказали нам в одном из штабов. А в другом намекнули, что сами грешат подобным. Например, соглашается бабушка, чтобы на балконе повесили рекламу. Получает деньги и уезжает на неделю в деревню. Никто же не будет взламывать ей дверь, чтобы снять этот плакат. Сколько сейчас платят владельцам балконов, в штабах не говорят. Раньше предлагали 200—400 грн за 2—3 недели.
В КГГА запрет на балконный бизнес подтверждают.
"Город не выдает разрешения на размещения рекламных конструкций на балконах жилых домов — она запрещена, и рекламные вывески, которые вы видите на балконах, — незаконны", — сказал "Сегодня" начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.
Активность полиции удивила киевлян, которые помнят залепленные портретами кандидатов балконы в прежние годы. Многие удивляются, почему за этим не следили раньше. Юристы считают, что все дело в желании правоохранителей заниматься такими вопросами.
"Тот же закон о выборах президента запрещает платить деньги агитаторам на выборах, но они их получают! Так и с рекламой на балконах — вешать ее запрещено, но она есть", — пояснил нам адвокат Игорь Сичеславский.
В полиции, в свою очередь, говорят, что делают все возможное.
"Каждый, кто заметит политрекламу на балконах в столице, может обращаться в полицию, мы немедленно будем реагировать", — добавляют правоохранители.
Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.
А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
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