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Штрафы за плакаты на балконе: за неделю полиция наказала двоих киевлян за полит­ическую рекламу

Сегодня, 15:18

Штабы: "Если видим плакат с конкурентом - звоним в полицию"

На доме. Можно вешать флаг, но не портрет кандидата. Фото: А.Бойко, "Сегодня"
На доме. Можно вешать флаг, но не портрет кандидата. Фото: А.Бойко, "Сегодня".
Штрафы за плакаты на балконе: за неделю полиция наказала двоих киевлян за полит­ическую рекламу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff4/93a/5c6ff493a6991.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff4/93a/5c6ff493a6991.jpg Другие новости Штабы: «Если видим плакат с конкурентом - звоним в полицию»

Полицейские начали штрафовать киевлян за размещение рекламных баннеров и плакатов кандидатов в президенты на балконах жилых домов. За неделю стало известно о двух таких случаях. На днях 28-летний мужчина на улице Белорусской вывесил на балконе рекламу одного из кандидатов. Неизвестные сообщили об этом в полицию.

"Подобные действия запрещены статьей 64-й Закона Украины "О выборах президента Украины". А именно — размещать агитационные материалы или политрекламу на фасадах домов, балконах и зданиях органов местного самоуправления или органах власти", — сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Там добавляют, что на нарушителя был составлен админпротокол и выписан штраф в 170 грн.

"Мужчина пояснил, что рекламу кандидата в президенты повесил по личным убеждениям, без какой-либо оплаты. Такое же наказание понес и 25-летний киевлянин, который разместил плакат своего кандидата на балконе дома по улице Кошица", — говорят полицейские. 

"Мы часто объезжаем спальные районы столицы, где рекламу конкурентов цепляют жители на балконах. Если замечаем — звоним в полицию. Выезжают не всегда, и звоним повторно", — рассказали нам в одном из штабов. А в другом намекнули, что сами грешат подобным. Например, соглашается бабушка, чтобы на балконе повесили рекламу. Получает деньги и уезжает на неделю в деревню. Никто же не будет взламывать ей дверь, чтобы снять этот плакат. Сколько сейчас платят владельцам балконов, в штабах не говорят. Раньше предлагали 200—400 грн за 2—3 недели.

В КГГА запрет на балконный бизнес подтверждают.

"Город не выдает разрешения на размещения рекламных конструкций на балконах жилых домов — она запрещена, и рекламные вывески, которые вы видите на балконах, — незаконны", — сказал "Сегодня" начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов. 

Активность полиции удивила киевлян, которые помнят залепленные портретами кандидатов балконы в прежние годы. Многие удивляются, почему за этим не следили раньше. Юристы считают, что все дело в желании правоохранителей заниматься такими вопросами.

"Тот же закон о выборах президента запрещает платить деньги агитаторам на выборах, но они их получают! Так и с рекламой на балконах — вешать ее запрещено, но она есть", — пояснил нам адвокат Игорь Сичеславский.

В полиции, в свою очередь, говорят, что делают все возможное.

"Каждый, кто заметит политрекламу на балконах в столице, может обращаться в полицию, мы немедленно будем реагировать", — добавляют правоохранители.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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Тег Киев, штраф, агитация, нарушение, выборы 2019

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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