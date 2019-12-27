Шулявский мост готовят к открытию: самые современные технологии и 10-летняя гарантия

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В Киеве строители почти завершили строительство нового Шулявского путепровода, передает "Журналист". Как рассказал управляющий партнер ООО "Современная транспортная инфраструктура" Александр Приступов, этот мост был построен заново с применением передовых современных технологий, которые в Украине ранее не применялись.

"Мост строится по проекту, где заложен асфальтобетон и деформационный шов высотой 8 см. Будем использовать асфальтобетон. Но вся гидроизоляционная конструкция американо-бельгийской компании применяется. В асфальтобетоне будут полимеры топовых европейских производителей. Эти полимеры позволяют укладывать асфальт при экстремально низких температурах", — отметил управляющий партнер ООО "Современная транспортная инфраструктура" Александр Приступов.

Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

"Асфальтобетонное покрытие делается из асфальтобетонной смеси на современных соответствующих материалах: полимеры и добавки, которые позволяют при таких низких температурах укладывать и уплотнять асфальтобетон и получить надлежащее качество", — объяснил доктор технических наук, профессор Национального транспортного университета, заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов и химии Владимир Мозговой.

По словам управляющего партнера ООО "Современная транспортная инфраструктура" Александра Приступова, для укладки асфальтобетона используют смесь, где есть несколько типов полимеров. Это позволяет сделать качественное покрытие даже при очень низкой температуре воздуха.

"Это декабрь месяц. Помимо сжатых сроков реализации данного проекта, нам еще предстояло угадывать температурный режим, погодные колебания, предусматривать прочие факторы, которые могут существенно повлиять на решение по выполнению данной задачи. Поэтому мы в течение этого месяца используем целый ряд самых современных технологий. За месяц нам удалось полностью подготовить подъездные пути. Мы используем инновационную связку гидроизоляции и асфальтобетона. Слой гидроизоляции американской компании, который ранее не был использован в Украине. Мы показываем адгезию материала фактически в три раза лучше тех материалов, которые привычно использовались в данном регионе. Мы будем использовать сегодня асфальтобетон с несколькими типами полимеров, которые фактически можно использовать в условиях вечной мерзлоты. Задача этих полимеров – дать асфальтобетону такие свойства, которые могут учитывать и нынешний температурный режим, и сужение и расширение моста. Так как мостовая конструкция, основание выполнено из металла. Мы будем использовать перегружатель асфальтобетонной смеси, так называемый асфальтобетонный завод на колесах, который предназначен для того, чтобы устранять температурную и зерновую сегрегацию асфальтобетонной смеси", — объяснил управляющий партнер ООО "Современная транспортная инфраструктура" Александр Приступов.

Как сообщил заместитель директора по строительству КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник, в разработке асфальтобетонной смеси приняли участие специалисты Национального транспортного университета, эксперты "Киевавтодора" и зарубежные специалисты из нескольких стран, которые присоединялись на всех этапах сооружения Шулявского путепровода. Часть техники и технологии, которые применяют при сооружении Шулявского моста, используются в Украине впервые, однако уже активно работают за рубежом. Например, шатлбаги, перегружатель американской фирмы "Roadtec".

"Рецептура этой смеси предусматривает модификацию ее с помощью двух модификаторов. Первый модификатор это пластификатор асфальтобетонной смеси, который позволяет нормативное уплотнение уже устроенной конструкции дорожной одежды до нормативных показателей. Другой модификатор — так называемая энергосберегающая добавка, которая позволяет удерживать температуру в асфальтобетонной смеси значительное время, остывает и дает уплотнить эту асфальтобетонную смесь. Для Украины и города Киева это технологический прорыв, потому что субподрядчиком будет использоваться на объекте такая техника, как перегружатель. По городу Киеву такая техника ни разу не привлекалась. Такая техника пришла к нам из-за границы. Во время проведения совещаний субподрядчик познакомил нас со специалистами из Германии, Словении, Нидерландов, Бельгии. Такие специалисты присутствуют здесь на объекте. Они присутствуют и при заключении конструкций гидроизоляции. Такие специалисты будут присутствовать и во время укладки асфальтобетонной смеси. Сейчас они работают и на заводе, который производит эту асфальтобетонную смесь", — добавил заместитель директора по строительству КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтового покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров.

"Субподрядной организацией был предоставлен гарантийный срок эксплуатации такого покрытия в течение 10-ти лет. При возникновении каких-либо дефектов или необходимости ремонта этого покрытия, субподрядчик взял на себя обязательства устранять дефекты своими силами и за собственные средства", — сказал заместитель директора по строительству КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник.

Движение автомобилей по нему планируют запустить в ближайшее время. Более подробно обо всем этом смотрите в эксклюзивном материале "Журналиста".

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