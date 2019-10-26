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Дым, который смог: лучшие мемы о непогоде в Киеве

26 октября, 10:48

Александр Марущак

Смог окутал любимые места горожан: князя Владимира, легендарного ежика, Верку Сердючку и человека в противогазе

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Туман и смог, который уже несколько дней испытывают на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан.

Жители столицы создают и распространяют в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.

"Туман и смог уже всех достал. Уж лучше с него смеяться, чем думать, что он плохо скажется на твоем здоровье", – написала в социальных сетях Валерия Блинова.

При помощи коллажей горожане смеются над плохим состояние воздуха в городе, изображая человека в противогазе и любимые места в городе, вместо которых теперь сплошной туман.

Тем временем, киевских водителей предупреждают, что туман затянет город и сегодня – 26 октября. Видимость на дорогах будет 200-500 метров.

Ранее мы сообщали о возросшем числе ДТП в Киеве из-за сильного тумана и невнимательности водителей.

"В туманную погоду статистика количества ДТП в Киеве увеличилась. Если раньше мы фиксировали за сутки около 150 ДТП, то сейчас – 280 и более. Но водители нарушают правила: превышают скорость, не соблюдают дистанцию, разговаривают по телефону за рулем. А в туман управлять автомобилем еще сложнее и поэтому имеем такой рост ДТП", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Читайте также: Как защититься от смога: полезные советы для сохранения здоровья

Напомним, что жители столицы уже несколько дней живут в тумане со смогом:

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Источник: Сегодня

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