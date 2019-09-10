Шведский стол в школах Киева: как работает система выбора блюд для детей

Фото: КГГА

В этом учебном полугодии городские власти планируют ввести питание по типу шведского стола в 27 школах столицы.

Раньше школьник не имел возможности выбора блюд и ел то, что давали. Стандартный набор: гречневая каша с котлетой и компот. Теперь он сможет выбирать обед из нескольких вариантов — куриные наггетсы, плов, несколько видов гарнира, а вместо компота выпить сок. Возможность выбрать два-три блюда уже есть у учеников 41% школ Печерска, который стал первым районом в городе, где дети сами начали выбирать, что им по вкусу. На очереди четыре школы Деснянского района (№189, 212, 238, 250), пять Оболонского (№29, 210, 240, 252, 285) и четыре Святошинского района (№140, 162, 203, 235).

"Завтрак, где школьники могут выбирать блюда, как на шведском столе, значительно привлекательнее для детей и эффективнее с точки зрения использования средств, — считает замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

И оптимистично отчитывается: — В Печерском районе, с которого мы начали этот проект, результат успешный. Теперь мы реализуем проект почти во всех школах столицы".

Однако родители учеников говорят, что новшество не спешат внедрять в других школах.

"Нам в школе сказали, что пока питание останется прежним. Пояснили что для шведского стола нужно переоборудовать столовую, и вообще в нашей школе очень много детей", — посетовала киевлянка Оксана Стегар.

В КГГА признают, что реализовать программу сразу во всех школах нереально.

"У нас есть программа, рассчитанная на три года на закупку спецоборудования по подаче детям мультипрофильного питания. Если ее удастся реализовать, то тогда можно говорить о том, что уже в ближайшие годы все школы перейдут на новый тип питания", — рассказал "Сегодня" Андрей Мирошниченко, советник замглавы КГГА.

Он также подчеркнул, что старая система меню устарела, и около 80% еды просто выбрасывается, а в школах, где эта система успешно работает, школьники съедают все. Руководители учебных заведений новшеством довольны.

"В нашей школе питание по системе "шведского стола" работает с середины мая этого года. Если раньше 30% детей не кушали в столовой, то теперь ходят все ученики. Они берут то, что им нравится, и все съедают. Если они ходят добавки, то есть одно условие — тарелка должна быть пустая", — рассказала "Сегодня" Любовь Левков, директор средней школы №133 в Печерском районе.

Сейчас дети 1—4 классов обедают за бюджетные средства (средняя стоимость обеда — 18 грн), а старшеклассники оплачивают обед сами. Его стоимость варьируется по районам — от 24 до 40 грн в зависимости от поставщика продукции.

Реализация проекта по новому формату питания в киевских школах стартовала весной этого года.

"Никаких дополнительных средств на внедрение этого проекта из городского бюджета не выделялось. Разнообразия и сбалансированности питания коммунальному предприятию, которое обеспечивает питание, удалось достичь благодаря разнице в количестве порций и их весе. Это позволило обновить рацион детей и обеспечить им не только полезную, но и вкусную пищу", — объяснил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Система работает как "все включено" в отелях. Дети подходят к линии раздачи и выбирают понравившиеся блюда из различных лотков. В меню входят несколько видов овощей, фруктов, мяса и рыбы, несколько видов напитков, хлебобулочные изделия, суп и несколько видов гарниров. Каждый день в школьной столовой выставляют стенд с перечнем блюд.

Ранее в Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей.

При этом Верховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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