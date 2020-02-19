Силовики стянули в центр Киева спецтехнику из-за массовых протестов

В правительственном квартале митингуют предприниматели, журналисты и противники рынка земли

Фото: Telegram-канал "Киев Сейчас"

Столичная полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева, где с самого утра в среду, 19 февраля, проходят массовые протесты.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, ввзрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Правоохранители призвали участников акций не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Отметим, что под Офисом президента и в правительственном квартале проводят акции протеста предприниматели (ФОПы), противники рынка земли и другие.

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Как сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас", силовики стянули в центр спецтехнику.

Напомним, на прошлой неделе в центре столицы митинговали международные перевозчики.

В начале февраля также под Верховной Радой проводили акцию протеста противники продажи земли.

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