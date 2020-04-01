Синоптики дали прогноз погоды в Киеве на начало апреля

В Киеве с началом апреля ожидается потепление, осадков в ближайшие пять дней не будет. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В среду, 1 апреля, в столице прогнозируют днем до +5...+7 градусов, ночью будет -3...-5 градусов. Такая же погода будет и по всей области, а в Фастове, Белой Церкви и Мироновке днем будет до +6...+8 градусов.

В четверг, 2 апреля, в Киеве температура воздуха днем поднимется до +8...+10 градусов, ночью будет -1...-3 градуса. По области днем будет до +9...+11 градусов днем.

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В пятницу, 3 апреля, днем в столице прогнозируют до +12...+14 градусов, а ночью – до 0...+2 градусов. Такая же погода будет и по области, однако ночью будет до -1...+1 градуса.

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В субботу, 4 апреля, в Киеве будет днем до +8...+10 градусов, ночью обещают до +3...+5 градусов. По области прогнозируют такую же погоду.

В воскресенье, 5 апреля, днем в столице ожидается до +8...+10 градусов, ночью будет до 0...+2 градусов. По региону будет такая же погода.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте температура в столице била рекорды несколько раз.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также смотрите видео, как в конце марта в Киеве неожиданно пошел снег:

Видео: Сегодня

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