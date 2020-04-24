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Синоптики назвали ремонт дорог причиной токсичности воздуха в Киеве

24 апреля, 13:53

Наталья Руда

В Укргидрометцентре сообщили о превышении предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе

В воздухе Киева зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, частично по диоксиду серы и формальдегиду. Об этом на брифинге 24 апреля сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Это касается мест скопления автотранспорта, в частности, из-за ремонта дорог. В целом, химический состав воздуха характерен для апреля месяца", – сказал Прокопенко.

Напомним, что утром 24 апреля в столице снова стал ощущаться запах гари. При этом Киев в очередной раз за последний месяц возглавил антирейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом. При норме в 0-50 пунктов, согласно данным сервиса iqair.com, на Осокорках был зафиксирован 141 пункт, на улице Тростянецкой – 159 пунктов, на проспекте Науки – 162 пункта, на Голосеево – 147, на Сечевых Стрельцов – 163, на бульваре Перова – 153.

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Отметим, что в столице в апреле уже наблюдались и смог, и пыльная буря.

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Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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