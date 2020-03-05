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Синоптики обещают киевлянам до +15 градусов и дождь

5 марта, 09:50

Наталья Руда

По области также обещают дожди, но не везде

В Киеве в четверг, 5 марта, сухая и солнечная погода сменится дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем прогнозируют до +13...+15 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

Такая же погода ожидается и по всему региону, но в Мироновке, Борисполе, Барышевке и Яготине дождей не обещают. Днем в области также будет до +12...+14 градусов.

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Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Кроме того, третий день календарной весны в Киеве начал серию мартовских температурных рекордов. Так, 3 марта температура воздуха в столице после полудня поднялась до +14,8 °С. Таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1997 года был превышен на полтора градуса. Благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла +8,3 °С и таким образом оказалась на 0,4 °С выше, чем это было в том же 1997 году. Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи 4 марта. Температура перед утром не опустилась ниже 4,8 °С, превышая предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 °С.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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