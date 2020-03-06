Синоптики обещают киевлянам до +14 градусов

В Барышевке, Яготыне и Мироновке прогнозируют до +15 градусов

В Киеве в пятницу, 6 марта, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду перед длительными выходными в связи с праздником 8 Марта.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов, ночью будет +5...+7 градусов.

Также погода порадует и жителей Киевской области.

В Чернобыле днем ожидается до +11...+13 градусов, в Тетереве – до +10...+12 градусов, в Вышгороде и Борисполе – до +12...+14 градусов, в Барышевке и Яготыне будет до +13...+15 градусов.

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В Фастове прогнозируют днем до +11...+13 градусов, в Белой Церкви – до +12...+14 градусов, в Мироновке – до +13...+15 градусов.

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Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Кроме того, третий день календарной весны в Киеве начал серию мартовских температурных рекордов.

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