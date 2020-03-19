Синоптики обещают киевлянам до +16 градусов

По области также будет солнечно и без осадков

В Киеве в четверг, 19 марта, синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем воздух прогреется до +14...+16 градусов, ночью ожидается +1...+3 градуса.

По области также будет тепло и сухо. В Чернобыле обещают днем до +13...+15 градусов, в Тетереве будет +15...+17 градусов, в Вышгороде – до +13...+15 градусов, в Фастове, Борисполе, Барышевке будет до +14...+16 градусов, в Белой Церкви и Мироновке прогнозируют до +15...+17 градусов.

Реклама

В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, что в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

Также смотрите прогноз погоды в Украине до конца весны:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама