Синоптики обещают киевлянам снег и заморозки

Непогоду обещают уже в эти выходные

В Киеве в ближайшие несколько дней ухудшатся погодные условия – температура воздуха снизится, также будут осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 12 марта, в столице будет днем до +12...+14 градусов, без осадков. В регионе прогнозируют до +13...+15 градусов.

В пятницу, 13 марта, в Киеве прогнозируют до +9...+11 градусов днем и до +6...+8 градусов ночью. Осадков не обещают, по области будет до +10...+12 градусов.

В субботу, 14 марта, погода в столице испортится – днем прогнозируют снег, мокрый снег, температура воздуха будет +5...+7 градусов, ночью будет +2...+4 градуса. Такая же погода будет и в Киевской области.

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В воскресенье, 15 марта, в Киеве будет без осадков, днем обещают до +3...+5 градусов, ночью будет до -2...-4 градусов. По области также будет днем до +5 градусов, а ночью – до -4 градусов.

В понедельник, 16 марта, температура в столице поднимется днем до +7...+9 градусов, ночью будет до -2...-4 градусов. Осадков не прогнозируют. Такая же погода будет по всей области.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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