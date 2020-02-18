Синоптики обещают киевлянам теплую погоду с дождем

Фото: PXhere

В Киеве во вторник, 18 февраля, ожидается теплая погода, однако днем возможен дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, днем температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов, ночью будет +1...+3 градуса.

Дождь сегодня прогнозируют по всей области, кроме Мироновки, Барышевки и Яготина. Там будет солнечно.

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Напомним, что на днях в Киеве были зафиксированы два новых температурных рекорда февраля.

Отметим, что первый температурный рекорд февраля в Киеве зафиксировали 2 февраля. Так, после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 2 февраля достигла +7,9 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года.

Также сообщалось, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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