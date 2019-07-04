Синоптики обещают похолодание в Киеве

В четверг в столице температура воздуха продолжит снижаться

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве в четверг, 4 июля, будет сухая облачная погода, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице еще немного снизится. Так, днем будет до +21...23 градуса, ночью +11...+13.

По области дневная температура будет такая же, а вот ночи будут холоднее. В Чернобыле днем +21...+23 градусов, ночью +7...+9 градусов. В Тетереве прогнозируют до +22...+24 днем и +8...+10 ночью, в Вышгороде будет +21...+23 градуса днем и +10...+12 градусов ночью, в Борисполе +20...+22 днем и +9...+11 ночью. В Барышевке и Яготине будет +19...+21 градус днем и до +11 ночью. В Белой Церкве обещают до +22...+24 градусов днем и до +12 ночью, в Мироновке будет +22...+24 градуса днем и +11...+13 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге ликвидируют последствия атаки непогоды уже почти сутки. Руководители других городов, в частности, Харькова, Одессы, Мариуполя, Запорожья и руководители крупных предприятий Донбасса уже заверили жителей Кривого Рога в поддержке.

Также новости "Сегодня" писали, что за 19 минут непогоды в разных районах Днепра упало 126 деревьев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики обещают похолодание в Киеве". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"