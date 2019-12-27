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Синоптики обещают в Киеве мокрый снег с дождем

27 декабря, 09:12

На выходных температура воздуха в столице опустится до трех градусов мороза

/ Фото: Сегодня

В Киеве в пятницу, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий, а плюсовая температура воздуха на выходных изменится на минус. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем в столице ожидается дождь, местами – с мокрым снегом. Температура в течение суток 1-3° тепла.

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В субботу, 28 декабря, ожидается умеренный мокрый снег. Температура ночью – около 0°, днем – до 2° тепла. В ночь на воскресенье температура опустится до 3° мороза.

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Фото: Подольская РГА

В "Киевавтодоре" призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто. Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

При этом там заявили, что у коммунальщиков в готовности 418 единиц снегоуборочной техники.

Отметим, что ранее в Киеве был побит ряд температурных рекордов. Так, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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