Синоптики обещают в Киеве порывы ветра до 15-20 м/с

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными

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После ряда температурных рекордов погода в Киеве немного ухудшится. В частности, в среду, 6 ноября, усилится ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Шестого ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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