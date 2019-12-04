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Синоптики обещают в Киеве солнечную погоду, снегопадов не будет

4 декабря, 09:26

Днем температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса, ночью будет -2...-4 градуса

Поздравления в Михайлов день 2019 картинки и пожелания

Поздравления в Михайлов день 2019 картинки и пожелания / Фото: Pexels

В Киеве в среду, 4 декабря, ожидается солнечная погода, снегопадов не будет. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса, ночью будет -2...-4 градуса.

При этом такая же погода ожидается в среду по всей области.

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Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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