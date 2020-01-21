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Синоптики предупредили киевлян о неприятных погодных сюрпризах

21 января, 15:57

В столице сохранится ветреная погода, поэтому киевлян призывают быть осторожными

Фото: Lawrence Jackson

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

В Киеве в среду, 22 января, сохранится ветреная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Двадцать второго января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Ранее сообщалось, что в середине текущей недели в Киеве ожидается снег.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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Источник: Сегодня

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