Синоптики предупредили киевлян о неприятных погодных сюрпризах

В Киеве в среду, 22 января, сохранится ветреная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Двадцать второго января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее сообщалось, что в середине текущей недели в Киеве ожидается снег.
Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.
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