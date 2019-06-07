Синоптики прогнозируют в Киеве грозовые дожди и 29-градусную жару
Дожди будут и днем, и ночью
В Киеве в пятницу, 7 июня, ожидаются осадки. Согласно данным Укргидрометцентра, и днем, и ночью в столице будут грозовые дожди.
Температура воздуха днем будет +27...+29 градусов, ночью +16...+18 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы. Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.
Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Средняя весенняя температура воздуха весной составляла +10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы. В марте было установлено четыре температурных рекорда. Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.
Новости "Сегодня" также сообщали, как на днях непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:
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