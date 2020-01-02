Синоптики рассказали, какая погода ждет киевлян

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 2 января, ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса, ночью будет -2...-4 градуса. Такая же погода будет по всей области.

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Напомним, в последние пару недель в Украине отмечалась необычно теплая для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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