Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020-го года

Синоптики прогнозируют солнечную погоду, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь

Фото: Liubov Solomina/Facebook

В Киеве в среду, 1 января, после сильного ветра и гололеда синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха днем в столице будет 0...+2 градуса, ночью -1...+1 градус.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви и Мироновке будет такая же погода, а ночная температура воздуха не опустится ниже 0.

В четверг, 2 января, в столице и регионе также будет солнечно. Днем температура воздуха ожидается -1...+1 градус, ночью будет -2...-4 градуса.

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В пятницу, 3 января, в Киеве дневная температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов, ночью будет -2...-4 градуса. Погоду прогнозируют солнечную.

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В субботу, 4 января, погода в столице не изменится. Днем температура будет +2...+4 градуса, ночью будет -2...-4 градуса.

В воскресенье, 5 января, столицу накроют дожди и мокрый снег. Днем температура будет +2...+4 градуса, ночью прогнозируют -1...+1 градус.

Напомним, в последние пару недель в Украине отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

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