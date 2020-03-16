Синоптики рассказали, когда в Киев вернется тепло

В Киеве после ухудшения на минувших выходных погодных условий температура воздуха начнет расти только к концу текущей недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в понедельник, 16 марта, в столице будет до +6...+8 градусов, ночью ожидается до -3...-5 градусов, без осадков. Такая же погода будет и в области.
Во вторник, 17 марта, днем будет +7...+9 градусов, ночью будет -1...+1 градус, без осадков. В области будет немного теплее – до +9...+11 градусов днем и до 0...+2 градусов ночью.
В среду, 18 марта, в столице также будет сухая погода. Днем будет до +9...+11 градусов, ночью ожидается до +1...+3 градусов. Такая же температура будет по всей области.
В четверг, 19 марта, в Киеве прогнозируют до +13...+15 градусов днем и до +1...+3 градусов ночью. Дождей синоптики не обещают. Такая же погода будет и по всей Киевской области.
В пятницу, 20 марта, в столице будет +13...+15 градусов днем и до +4...+6 градусов ночью. При этом будет дождь. Такая же дождливая погода будет по всей области.
Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.
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