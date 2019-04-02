Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет
Во вторник в столице будет солнечно, но холодно, а потеплеет только к концу недели
В Киеве во вторник, 2 марта, будет солнечная, но холодная погода. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.
"В Киеве второе апреля обещает солнце, однако холодноватое, резкий воздух. Порывистый ветер, ночное похолодание до 1-го градуса мороза, дневные невысокие + 8...+9 градусов", - говорится в сообщении.
По ее данным, потепление в столице ожидается уже в конце недели – ближе к выходным.
Отметим,что благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, март вошел в десятку самых теплых за 139 лет.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.
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