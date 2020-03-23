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Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет до +14 градусов после снегопада

23 марта, 12:25

Наталья Руда

По области будет до +15 градусов

В Киеве к концу текущей недели погода после сильного снегопада и похолодания улучшится и снова потеплеет. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Во вторник, 24 марта, в столице прогнозируют сухую погоду, днем будет до +3...+5 градусов, ночью -4...-6 градусов.

В среду, 25 марта, синоптики обещают +6...+8 градусов днем и -4...-6 градусов ночью. Будет без осадков. При этом по области местами будет ночью до -7 градусов.

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В четверг, 26 марта, в Киеве будет уже до +9...+11 градусов днем и до 0...-2 градусов ночью. Погоду обещают сухую, а вот по области прогнозируют до +10...+12 градусов днем.

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В пятницу, 27 марта, в столице потеплеет до +12...+14 градусов днем, ночью будет 0...+2 градуса. По области также будет тепло – до +13...+15 градусов.

Напомним, что накануне, 22 марта, в Киеве наблюдался сильный снегопад. В Национальном ботаническом саду имени Гришко успели сделать фото и видео, как снег накрыл цветущие магнолии.

Как сообщалось, в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

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Источник: Сегодня

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