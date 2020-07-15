Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет до +28 градусов

На выходных температура воздуха подрастет, но ожидаются дожди с грозами

Прохладная погода, которая наблюдается на этой неделе в столице, скоро сменится грозами, однако температура воздуха подрастет. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Так, в среду, 15 июля, в городе обещают до +20...+22 градусов с переменной облачностью. Такая же погода будет и по всему региону. При этом дождей не обещают.

В четверг, 16 июля, температура воздуха в Киеве днем повысится уже до +24...+26 градусов, ночью обещают до +14...+16 градусов. По области ожидается +23...+25 градусов днем и до +13...+15 градусов ночью. Осадков также не прогнозируют.

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В пятницу, 17 июля, погода не изменится – в столице днем будет до +24...+26 градусов, ночью – до +14...+16 градусов. В Киевской области ожидается днем до +23...+25 градусов, а ночью будет до +13...+15 градусов.

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В субботу, 18 июля, в Киеве синоптики обещают дожди и грозы. При этом днем в столице будет до +26...+28 градусов, а ночью – до +15...+17 градусов. Дождливая погода будет и в области – днем обещают до +25...+27 градусов, а ночью – до +14...+16 градусов.

В воскресенье, 19 июля, погода не изменится – и в Киеве, и по области снова прогнозируют грозы и дожди. Днем будет до +25...+28 градусов, ночью температура на уровне +14...+17 градусов.

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Ранее новости "Сегодня" писали, какую погоду ждать по Украине 15 июля.

Также сообщалось, что близ Херсона несколько дней назад пронесся смерч.

Как пережить перепады температуры, смотрите в сюжете:

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