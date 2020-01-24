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Синоптики рассказали, когда в Киеве пойдет снег

24 января, 09:21

По данным Укргидрометцентра, снег ожидается в столице в пятницу, а на выходных уже осадков не прогнозируют

/ Фото: Pixabay

В Киеве днем в пятницу, 24 января, ожидается снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет -2...-4 градуса.

Такую же погоду прогнозируют по всему региону.

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Вместе с тем, в субботу, 25 января, в столице будет облачно, без осадков. Днем будет до +2...+4 градусов, ночью обещают -1...+1 градус.

В воскресенье, 26 января, синоптики погодных изменений не обещают, поэтому будет облачно, тепло и без осадков.

Отметим, что накануне киевляне могли наблюдать кратковременный снегопад.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев погода снег прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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