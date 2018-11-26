Синоптики рассказали, когда в Киеве прекратится снег и усилятся морозы

Сегодня, 10:38

В столице идет мокрый снег, на дорогах скользко

Фото: SERGEI SUPINSKY
Фото: SERGEI SUPINSKY

В понедельник, 26 ноября, в Киеве пройдет снег, температура – до 0°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер южный и юго-западный, до 3,4 м/сек. Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 16:03. Кроме того, в Киеве и Киевской области с утра сильный туман, видимость на дорогах снижена до 200-500 м.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, завтра днем осадки из столицы уйдут. Со среды, 28 ноября, в Киеве ожидается усиления мороза.

Синоптик также подчеркнула, что по всей стране идут дожди со снегом, на дорогах опасно скользко. Также присутствует серьезный температурный контраст: от -3 на севере до +10 на юге.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, с целью предупреждения травматизма и предотвращения аварийных ситуаций, призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться правил поведения во время гололеда.

Напомним, в понедельник в связи с плохой видимостью на дорогах из-за снегопада по всему Киеву наблюдаются пробки, заторы и ДТП. Только за час с утра произошло семь ДТП, а на Житомирской трассе пробка растянулась на 9 км. Осложнено движение транспорта на Южном мосту – скорость движения авто там не превышает 5 км в час, – а также на Русановской Набережной, на проспекте Соборности, на Харьковском шоссе и на Броварском проспекте.
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