Синоптики рассказали, когда в Киевской области закончатся дожди и вернется жара

Август будет сухим и жарким, а в сентябре возможны заморозки

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Дожди, которые накрыли Киев и область буквально с первых дней июля, продержатся в регионе до 20-ых чисел. Об этом сообщила доктор физико-математических наук в сфере метерологии Вазира Мартазинова.

"До 20 чисел – сильные осадки. Ожидаем еще не один день. Осадки ливневые, но может небольшие количества", – сказала она.

После 24 июля температура пойдет на повышение, станет жарко, сухо и такая погода сохранится и в августе.

В сентябре тоже будет немного осадков, а в конце первого осеннего месяца возможны заморозки.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче, где штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.

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