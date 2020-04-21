Синоптики рассказали, когда в охваченной пожарами Киевской области пойдут дожди

На этой неделе в Киеве и регионе потеплеет до +18 градусов

В Киевской области, на севере которой уже 17-ый день ликвидируют пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, на этой неделе прогнозируют осадки.

Во вторник, 21 апреля, в Киеве будет +9...+11 градусов, без осадков, в Тетереве, Фастове, Белой Церкви и Мироновке будет до +10...+12 градусов, без осадков. Тем временем в Чернобыле, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине прогнозируют до +9...+12 градусов и дожди.

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В среду, 22 апреля, по всей области и в столице днем обещают до +10...+12 градусов, ночью – до +3...+5 градусов, осадков не будет.

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В четверг, 23 апреля, в Киевской области и столице осадков не прогнозируют. В Киеве днем будет до +13...+15 градусов, ночью обещают до +3...+5 градусов. Такая же температура будет и по всему региону.

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В пятницу, 24 апреля, по всей области и в столице обещают дожди. Днем в Киеве будет до +14...+16 градусов, ночью прогнозируют до +4...+6 градусов. Такая же температура будет и в регионе.

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В субботу, 25 апреля, днем температура воздуха в Киеве и области поднимется до +16...+18 градусов, ночью прогнозируют до +6...+8 градусов. В столице и регионе также обещают дожди.

Напомним, что в Зоне отчуждения 4 апреля вспыхнули пожары и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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